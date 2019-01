#video Na Aljaski los zataval v bolnišnico, kjer si je privoščil kosilo – okrasne rože

V bolnišnico v največjem mestu na Aljaski, Anchorage, je v ponedeljek zataval los. Pacienti, obiskovalci in zaposleni so začudeno in nekoliko v strahu opazovali ogromno žival, ki pa med nepričakovanim obiskom ni povzročila večje škode, pojedla je le kosilo - okrasne rože v preddverju bolnišnice.