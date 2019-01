Velike količine snega na nekaterih območjih močno ovirajo železniški promet v našli severni sosedi. Avstrijske železnice ažurno objavljajo informacije na svojem twitter profilu, kjer se je danes znašel tudi prikupen posnetek reševanja v sneg zakopanega kozla.

Kot je povedal predstavnik za odnose z javnostmi, je vlak vozil na progi med krajema Admont in Hieflau v osrednji Avstriji, ko je strojevodja pred seboj zagledal večje količine snega na tirih. Ker je vlak vozil zelo počasi, se je lahko ustavil, takrat pa je strojevodja v snegu zagledal nekaj nenavadnega. S sodelavci so izstopili in z lopatami skušali odkopati kar je bilo pod snegom. Izkazalo se je, da gre za kozla, ki je imel veliko srečo, da so ga našli kmalu po tem, ko ga je zasul plaz, saj se sam nikakor ne bi mogel rešiti.