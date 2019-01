Počivalšek je po ogledu gradbišča tovarne medicinskih elastomerov švicarske družbe Lonstroff, ki je v lasti japonske Sumitomo Rubber Industries, v Logatcu spomnil na tri velike velike tuje začetne neposredne naložbe, ki jih je Slovenija privabila v zadnjih letih in jih bo finančno podprla tudi država.

Poleg Lonstroffove naložbe v Logatcu, kjer se že obeta širitev prvotno zasnovane naložbe, gre še za prvo fazo naložbe kanadsko-avstrijske avtomobilske družbe Magna Steyr v proizvodni center v občini Hoče-Slivnica pri Mariboru, kjer je investitor že zaprosil za okoljevarstveno soglasje za drugo fazo, ki bo odvisna od naročil, in investicijo japonske Yaskawe v gradnjo evropske tovarne robotov, kjer je investitor vmes napovedal dodaten obrat za izdelavo elektromotorjev in elektronskih komponent.

Po ministrovih besedah so trenutno v pogovorih s kar nekaj pomembnimi domačimi in tujimi investitorji za izvedbo začetnih naložb s finančno spodbudo države. Podrobnosti bodo vpleteni obelodanili, ko bodo postopki dovolj daleč, je pa po Počivalškovi oceni letos realno pričakovati za okoli pet večjih začetnih naložb domačih in tujih vlagateljev.

Kitajska skupina Hisense, od lani lastnik velenjskega Gorenja, je sicer pred časom sama razkrila, da ima v načrtu izgradnjo tovarne televizijskih sprejemnikov v Velenju, ki naj bi prinesla več sto dodatnih delovnih mest in tudi nov segment proizvodnje v Slovenijo.