Letalo z 200 potniki na letu FR8582 iz Londona v Solun je bilo v petek zvečer zaradi megle preusmerjeno na letališče v Temišvaru na zahodu Romunije. Nič takšnega, preusmeritve letal zaradi izrednih vremenskih razmer niso redkost, a običajno letalske družbe svojim potnikom v takšnih primerih ponudijo prvi možen nadomesten let do cilja. Ryanair je to ignoriral in se do potnikov obnašal, kot da je njihovo potovanje zaključeno in so prispeli na cilj.

Ko je več v Solun namenjenih potnikov protestiralo, je Ryanair le ponudil nadomesten prevoz. A z avtobusi. Po navedbah v Romuniji ujetih potnikov so bili avtobusi v slabem stanju, a roko na srce najbrž niti nadvse udoben avtobus ne bi naredil več kot 700 kilometrov dolge vožnje do Soluna pretirano navdušujoče. Za skoraj dvajseturno vožnjo so se kljub temu odločili vsi razen 89 potnikov, ki so noč preživeli na letališču. Potniki, ki se niso podali na vožnjo z avtobusi, so v Solun prispeli 24 ur kasneje, kot bi morali po prvotnem voznem redu. Da niso še vedno v Temišvaru, je poskrbela grška vlada, ki je ponje poslala letalo družbe Aegan Airlines.

Zakaj ni letalo pristalo v Skopju ali vsaj v Sofiji, ni povsem jasno. Kot pišejo tuji mediji, se je Ryanair odločil za Romunijo zato, ker je tam njihova baza in je postopek menjave posadk lažji. Po anketah, v katerih ljudje navajajo, s katero letalsko družbo ne želijo nikoli več leteti, je v Veliki Britaniji Ryanair že dolgo na prvem mestu. Najbrž se je od petka število potnikov, ki ne želijo več potovati s to letalsko družbo, povečalo za 200.