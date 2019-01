»Pojavnost gripe se je začela zviševati, vendar vrhunca sezone gripe še nismo dosegli,« je danes za STA pojasnil pomočnik direktorja mariborskega zdravstvenega doma za zdravstveno nego Aleksander Jus.

Podobno je v drugih zdravstvenih domovih. »V naših ambulantah v tem času beležimo posamezne primere gripe, nekoliko več je respiratornih obolenj, še vedno pa primerno zimskemu času,« pravijo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Tudi strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske Aleksander Stepanović je povedal, da so respiratorne okužbe, tako prehlad kot gripa, v porastu. Delo v zdravstvenih domovih organizirajo tako, da skušajo bolnike tudi pri naročanju triažirati, in sicer na način, da nujni primeri pridejo k zdravniku družinske medicine ali pediatru takoj. Če gre za prehladno obolenje, pa jim svetujejo nekaj dni samozdravljenja in šele nato obisk zdravnika, če je ta potreben, je pojasnil.

V bolnišnicah so zaradi gripe in drugih respiratornih obolenj že omejili obiske. Strokovnjaki svetujejo cepljenje, za kar še vedno ni prepozno. »Cepljenje je smiselno tudi zdaj, ko je gripa že med nami, saj se zaščita razvije v 14 dneh. Svetuje se še zlasti za bolnike z dejavniki tveganja za težek potek. To so vsi bolniki s kroničnimi boleznimi in njihovi družinski člani ter nosečnice,« pojasnjuje predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor Nina Gorišek Miksić.