Osrednja novost, ki je že rezultat uspešne integracije Gorenja v Skupino Hisense, je nova platforma ConnectLife, ki bo omogočala neovirano brezšivno komunikacijo med povezljivimi izdelki vseh podjetij iz skupine Hisense.

Inovacije naslednje generacije Sejem CES velja za globalno stičišče, na katerem več kot 4500 razstavljavcev, tako tehnoloških velikanov kot prodornih startupov, vsako leto predstavlja inovacije naslednje generacije na področju potrošniške elektronike. Letos je s svojimi izdelki prvič med njimi tudi Skupina Gorenje, ki se pod okriljem novega lastnika, skupine Hisense, predstavlja s povezljivimi velikimi gospodinjskimi aparati, izdelanimi v Sloveniji.

Gradniki pametnega doma Kot gradniki pametnega doma lahko povezljive pečice, pomivalni, pralni in sušilni aparati ter hladilniki prek inovativne platforme ConnectLife nemoteno komunicirajo med seboj ter z drugimi napravami blagovnih znamk skupine Hisense. ConnectLife namreč vključuje napredne digitalne storitve in rešitve, ki so primerne za nove povezane in nepovezane aparate skupine Hisense iz vseh izdelčnih skupin. Platforma je integrirana tudi z digitalnimi pomočniki Skupine Gorenje ter storitvami in izdelki zunanjih partnerjev ter povezana z digitalnimi osebnimi pomočniki kot so Alexa, Google, Siri itd. Gorenje bo platformo ConnectLife ter linijo povezanih aparatov na trgih ponudilo v letošnjem letu.

Združevanje izkušenj in znanj Uporabnost platforme ConnectLife presega posamezno blagovno znamko in prinaša popolno integracijo izdelkov vseh proizvajalcev in blagovnih znamk omenjenega proizvajalca na eni sami platformi oziroma brezšivno komunikacijo med platformami. Gorenje in Hisense na sejmu CES tako predstavljata tudi prve rezultate združevanja izkušenj in integracije znanj obeh podjetij, s sodelovanjem pri razvoju novih izdelkov pa oblikujeta celovito ponudbo za pametni dom prihodnosti.