Kot je povedal Erjavec, od postojnske občine pričakuje odgovor, kateri so tisti »parametri«, s katerimi bi se strinjala, da lahko SV deluje na območju Počka. Če bodo ti parametri takšni, da bodo onemogočali uporabo vadišča kot osrednjega vadišča SV, bodo po besedah Erjavca na ministrstvu za obrambo (Mors) razmislili o drugih možnostih. »Ne želimo namreč v okolja, kjer SV ni dobrodošla. Ta vojska je naša vojska, ki brani naše državljane, zato bomo pač iskali območja, kjer bo prijazno sprejeta,« je dejal.

Med omenjenimi "drugimi možnostmi" je navedel možnost, da bi največje vojaške vaje opravljali v tujini, kar se je sicer že dogajalo, medtem ko bi vadišče na Počku uporabljali zgolj za nekatera osnovna usposabljanja.

Ministrstvo se bo po besedah Erjavca Počku kot osrednjemu vadišču SV odpovedalo tudi v primeru, da se pri pripravi novega državnega prostorskega načrta, s pripravo katerega namerava Mors nadaljevati, izkaže, da bi bili zaradi delovanja SV ogroženi vodni viri.

Postojnski župan Marentič je napovedal, da bo o današnjih pogovorih, ki jih je sicer ocenil kot temeljite in konstruktivne, seznanil občinski svet in ga pozval, naj pove svoje mnenje. Problematika je po njegovih besedah zapletena, občina pa je mnenja, da SV vadišča ne more uporabljati v takem obsegu kot do zdaj.