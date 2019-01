»Odločitev za študij tehnike in za inženirski poklic je za dekleta korak v neznano. Zato smo danes tukaj, da jim to neznanko razkrijemo in olajšamo odločitev,« je ob prejemu priznanja poudarila Dora Domajnko. Želi si, da bi bilo za dekleta vedno na voljo dovolj informacij, kakšne prednosti in naloge prinašajo inženirske šole in poklici, da bi se tako lahko samostojno in samozavestno odločale, ali jim to ustreza ali ne.

Inženirko leta 2018 sta razglasila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer ter minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Po besedah ministrice Klampferjeve je Slovenija dober zgled raznolikosti, vključevanja in spoštovanja, ne glede na poklic in spol. Minister Pikalo pa je dejal, da je projekt inženirka leta izjemnega pomena za slovensko družbo, saj so raznoliki delovni timi naša prihodnost. Izpostavila sta svojo vzajemno odgovornost, da v očeh mladih prižgeta iskrice in jih vso njihovo karierno pot tudi ohranjata.

Inženirka leta 2018 pa ni le inženirka. Je športnica, tekmovalka, učiteljica kajaka na divjih vodah in smučanja, druge športne zvrsti pa umešča med svoje hobije. Je tudi glasbenica, ki ima za seboj glasbeno šolo harmonike, je članica v Folklorni skupini Emona in igra v skupini Via Entropia. Strokovnost, vsestranskost, visoka zavzetost in umirjena prijetnost so vrline, ki jo krasijo. Skupaj z izjavo, da je delo, ki ga opravlja, njen sanjski poklic in da si (ta trenutek) težko predstavlja početi kaj drugega, je njena osebnost v izboru inženirka leta prepoznana kot navdih mladim za inženirske študije in ustvarjalce prihodnosti.

Simbolično letnica rojstva inženirke leta 2018 – najmlajše med letošnjimi nominirankami - sovpada z letnico rojstva samostojne Slovenije. Kljub mladim letom je njena biografija prepričljiva in zgovorna. S kupom zlatih, srebrnih priznanj in Zoisovo štipendijo je leta 2006 Dora Domanjko zakorakala v eno najboljših slovenskih gimnazij, Gimnazijo Bežigrad. Tudi na njej je nizala tekmovalne uspehe in jo zaključila kot zlata maturantka.

Metodologija izbora inženirke leta

Izbor poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade in drugih sodelujočih partnerjev in je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že osmo leto navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Na odločitev, katera od nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, so s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri žirije: deset nominirank za priznanje inženirka leta, deset predstavnikov medijev, devet dijakinj iz konzorcija gimnazij Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora.

Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, V Evropi je namreč na študijskih področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike le dobra četrtina deklet, v Sloveniji ena tretjina. Med pomembnimi vzroki, da se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta tudi pomanjkanje zgledov in neustrezna obrazložitev pomena vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe. Cilj izbora inženirka leta je s spoznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnejo in kako s svojim znanjem ter delom prispevajo k napredku.