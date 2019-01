Po slovenskih domovih je še vedno za 32 milijonov evrov starih tolarskih bankovcev. Zato Združenje Europa Donna Slovenija organizira zbiralno akcijo Napolni nas z upanjem: Stari tolarji za nove začetke. Izkupiček bodo namenili programu za psihosocialno podporo Roza - Razvojni program za opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk ali rodil. Bankovce bodo od četrtka do 1. marca zbirali v roza škatlah v Mercatorjevih prodajalnah in nekaterih poslovalnicah NLB.

Program Roza ponuja psihosocialno podporo tako bolnicam kot svojcem. Za bolnice pripravljajo izkustvene delavnice in delavnice čuječnosti. Za svojce obolelih in žalujoče svojce pa organizirajo podporne skupine, ki jih vodijo strokovnjaki. Pomoč nudijo tudi otrokom, ki ob hudi bolezni v družini pogosto ostanejo ob robu.

Poudarjajo, da bolezen ohromi tudi bližnje. »V bolezni večina ljudi ni samih, okoli sebe imamo družino, prijatelje in sodelavce. Tudi oni ob takšni diagnozi ostanejo nemočni. Predvsem se ne znajo soočiti s tem, kako bi lahko pomagali, kako biti opora bolnici med in po zdravljenju ter vrnitvi v življenjsko in delovno okolje,« je ob robu današnje novinarske konference za STA pojasnila predsednica slovenske Europe Donne Tanja Španić.