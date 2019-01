Koprsko okrožno sodišče je prejšnji četrtek nad Tomosom začelo stečajni postopek in za upravitelja imenovalo Štefana Verna. Predlog za stečaj so na sodišče dali delavci lanskega novembra. Kot je takrat za STA povedal sindikalist Skei Sašo Ristič, so delavci to storili po tem, ko niso dobili izplačanih plač, prispevkov, regresa in v nekaterih primerih niti solidarnostnih pomoči. Direktor in lastnik Iztok Pikl je takrat za Primorske novice ocenil, da podjetje še ni zrelo za stečaj, ob tem pa pojasnil, da delavcem dolguje regres in dve plači.

Ristič je danes za STA potrdil, da so maloštevilnim preostalim Tomosovim delavcem danes izročili odpovedi pogodb o zaposlitvi. Poleg stečajnega upravitelja je bil prisoten tudi sam Ristič ter predstavniki zavoda za zaposlovanje.

Znotraj 15-dnevnega odpovednega roka bodo delavci v ponedeljek še prišli na delo in bodo skupaj s stečajnim upraviteljem opravili »inventuro«, je še pojasnil Ristič, ki je ponovno obžaloval usodo ene nekdaj najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na območju bivše Jugoslavije.