Dopoldan sta se v roku ure in pol na štajerski avtocesti iz smeri Celja proti Ljubljani pred izvozom Krtina pripetili dve prometni nesreči, ki pa med seboj nista bili povezani. V prvi so nekaj čez osmo uro zjutraj v naletu trčila tri osebna vozila, poškodovano žensko so prepeljali v UKC Ljubljana. »Na avtomobilih smo odklopili akumulatorje, cestišče pa posuli z vpojnimi sredstvi,« je pojasnil vodja intervencije Luka Pušnik.

Le uro in pol kasneje pa so se gasilci iz CZR Domžale vrnili na skoraj isto mesto štajerske avtoceste, kjer sta okoli pol desete ure trčila kombinirano vozilo in tovornjak. »V nesreči je bil po navedbah domžalskih reševalcev težje poškodovan moški. Rešili smo ga iz vozila, v katerem je bil ukleščen, reševalci pa so ga odpeljali v ljubljansko bolnišnico,« je intervencijo opisal Pušnik.

Štajerska avtocesta je bila zaradi nesreč nekaj časa zaprta, trenutno pa je že prevozna.