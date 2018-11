Na čelo Donecka se je povzpel 37-letni Denis Pušilin, ki je po skoraj vseh preštetih glasovih dobil 61-odstotno podporo. Lugansk pa bo še naprej vodil sedanji voditelj Leonid Pasečnik, ki je pobral 68 odstotkov glasov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Volitve so potekale po smrti dotedanjega voditelja Donecka Aleksandra Zaharčenka, ki je bil avgusta ubit v bombnem napadu. Ob glasovanju so na območjih, ki so se leta 2014 nasilno odcepila od Ukrajine, vladali poostreni varnostni ukrepi. Volišča so varovali oboroženi, zakamuflirani varnostniki.

Oblasti so prebivalstvo vabile k visoki volilni udeležbi, tudi s stojnicami s hrano pred volišči in srečkami za tiste, ki so oddali svoj glas. V Donecku je volilo več kot 80 odstotkov volivcev, v Lugansku pa 77 odstotkov.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel sta v nedeljo po srečanju z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom ob robu slovesnosti ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne v Parizu volitve na vzhodu Ukrajine označila za nezakonite in nelegitimne. V Parizu je bil tudi podpornik separatistov, ruski predsednik Vladimir Putin.

Washington in Bruselj sta pred glasovanjem Rusijo pozvala, naj ga ne dovoli, češ da bo še dodatno zavrlo prizadevanja za končanje konflikta, ki je izbruhnil leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim. Po ocenah ZN je do zdaj zahteval več kot 10.000 žrtev.

Moskva pa je vztrajala pri volitvah, češ da so te po umoru voditelja Donecka Zaharčenka nujne.