Verstappen je v prostorih, kjer dirkači po dirki opravijo obvezno tehtanje, pričakal Ocona in ga nekajkrat odrinil, pri tem pa mu je domnevno zagrozil, da ga bo udaril. »Bila sva v sobi za tehtanje. Nameraval me je udariti, bil je nasilen. Ni bilo prav profesionalno,« je za postajo Sky dejal Francoz in dodal, da se takšno vedenje Nizozemca ponavlja že nekaj let in da je bil »takšen, odkar ga pozna«.

Francoz se je seveda ob tem naredil francoza, saj je v 44. krogu zakuhal nesrečo. Red Bullov ga je na ciljni ravnini že prehitel za krog, a ga je Ocon želel že v drugem ovinku novega kroga prehiteti po notranji strani, kjer zelo očitno ni bilo prostora. Verstappen se je zavrtel, izgubil dragocene sekunde in ob tem izgubil vodilni položaj, do konca dirke pa zaman lovil poznejšega zmagovalca Lewisa Hamiltona.