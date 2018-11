Trumpovi predstavniki so za predsednikovo odsotnost sprva krivili slabo vreme, po številnih kritikah, ki jih je bil deležen voditelj ZDA, pa so poiskali nov razlog. Donald Trump ni želel povzročiti prometnega kolapsa v njemu tako ljubem Parizu.

Protokol dogodka, ki so se ga udeležili številni svetovni voditelji, je predvideval, da bo ameriški predsednik položil venec v čast ameriških vojakov, ki so umrli za domovino. Trumpova odsotnost je sprožila buren odziv med njegovimi kritiki. Me drugim je Nicholas Soames, vnuk Winstona Churchilla, zapisal, da so ljudje »umirali, ta patetičen predsednik pa se ni bil zmožen zoperstaviti slabemu vremenu in izkazati spoštovanja padlim vojakom«. Kritikam so se pridružili tudi vojni veterani in mnogi drugi, ki so poudarili, da bi Bela hiša vselej morala imeti rezervni načrt prevoza. Ameriški politični komentator David Frum je tvitnil: »Neverjetno je, da je predsednik potoval v Francijo na tako pomembno obletnico, potem pa je raje ostal v svoji hotelski sobi ob televiziji, kot da bi počastil spomin na Američane, ki so v Franciji dali življenje za zmago pred sto leti.«