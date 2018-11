Največji 24-urni nakupovalni dan na svetu, ki je tokrat potekal že desetič, se je začel v zgodnjih urah v nedeljo in je ponovno podrl lasten rekord, saj so kitajski spletni kupci izkoristili promocijske cene in nakupovali vse od elektronike do gospodinjskih pripomočkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prodaja se je zvišala za 27 odstotkov, medtem ko je lani poskočila za 39 odstotkov. Prodaja na Kitajskem je sicer stabilna, vendar so obeti negotovi zaradi upočasnjene gospodarske rasti in zaskrbljenosti v luči trgovinske vojne z ZDA. Cena delnice Alibabe, ki se je lani podvojila, je letos padla za 16 odstotkov.