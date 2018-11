#video Houston končno zmagal pred domačimi gledalci

Košarkarji Houston Rockets so v petem poskusu končno zmagali pred domačimi gledalci. S 115:103 so premagali Portland, junak večera pa je bil James Harden, ki je dosegel 40 točk. Iz igre je metal 9:20, trojke 8:18, temu pa je dodal sedem skokov in devet podaj.