Poleg Pastrnaka, ki je v sedemnajstih tekmah zabil šestnajst golov, so bili natančni še Danton Heinen, Jeremy Lauzon in Brad Marchand. Halak je bil najbolj zaposlen v prvi četrtini, ko je ubranil vseh petnajst strelov na njegov gol.

Hokejisti iz Las Vegasa, ki so v minuli sezoni igrali v finalu, imajo letos le sedem zmag in so predzadnji na zahodu. Slabši od njih so le Los Angeles Kings, ki bodo v noči iz torka na sredo gostili Toronto.

Na ostalih prizoriščih je Colorado v gosteh ugnal Edmonton, Arizona in Minnesota sta prav tako slavili na tujem, domače zmage pa so poleg Bostona zabeležili San Jose, Winnipeg in Florida.