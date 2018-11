Osemnajst let po znameniti povolilni predsedniški bitki na Floridi bodo v tej zvezni državi spet ponavljali preštevanje glasov zaradi izredno tesnih rezultatov – in to v kar treh tekmah. Pri volitvah zveznega senatorja, guvernerja in sekretarja Floride za kmetijstvo je razlika med kandidatoma republikancev in demokratov manj kot 0,5 odstotka glasov, pri volitvah kmetijskega sekretarja celo samo 0,06 odstotka. To pa avtomatično pomeni ponovno elektronsko štetje glasov, ki mora biti končano do četrtka. Potem lahko sledi še ročno preštevanje nekaterih glasovnic, ki v elektronsko štetje niso zajete, a le, če bi te lahko odločile zmagovalca.

Dogajanje nekoliko spominja na leto 2000, a so vložki vendarle manjši. Takrat je bilo od razpleta na Floridi odvisno, ali se bo v Belo hišo vselil republikanec George W. Bush ali demokrat Al Gore. Na koncu je Bush postal predsednik z vsega 537 glasovi naskoka pred Gorom od dobrih 5,8 milijona oddanih. Dokončno je poraz demokrata zapečatilo vrhovno sodišče z ustavitvijo ponovnega preštevanja glasovnic.

In tudi letos so v igri sodišča. Tako demokratska kot republikanska stran sta že vložili tožbe glede tega, katere glasovnice upoštevati, kakšna so merila pri štetju glasovnic po pošti in tako naprej. Republikanci so svoje tožbe osredotočili na dve okrožji, Broward in Palm Beach, kjer demokrati tradicionalno močno zmagajo in od koder so volilni rezultati prišli z zamudo. Demokrati pa zahtevajo predvsem, da se vse glasovnice ponovno preštejejo. Če se sodni boj zavleče, je mogoče, da rezultatov ne bo do sredine decembra.