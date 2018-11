Lewis Hamilton je s to zmago prekinil tradicijo, saj do zdaj po tem, ko je predčasno osvojil naslov prvaka, še ni zmagal. Na dirki mu ni kazalo najbolje, saj se je spet bojeval s preveliko obrabo pnevmatik, na drugi strani pa je Red Bull presenetil vse tekmece. Posebej Max Verstappen, ki je dirko sklenil z veliko ogorčenimi besedami na račun Estebana Ocona.

Sprva je sicer Hamiltonu kazalo dobro, a dlje ko je trajala dirka, bolj se je kazalo, da ima Mercedes težave s pregrevanjem pnevmatik. Kar je bila tudi posledica dejstva, da so tudi v Sao Paulu nastopili s klasičnimi platišči in ne tistimi z odprtinami za hlajenje pnevmatik. A Britancu se je račun na koncu izšel, z nekaj sreče, a vendarle. »Bila je enkratna in zelo težka dirka, na kateri sem moral dati res vse od sebe. A bili smo poplačani za trud skozi celo sezono, postati dvojni prvak ni kar tako. Res sem zadovoljen, saj smo imeli v začetku sezone nekaj dodatnih težav, na tej dirki pa mi je poleg obrabe pnevmatik nagajal tudi pogonski sklop. A uspel sem voziti ravno dovolj hitro, da sem na koncu zmagal, čeprav smo bili med dirko res že povsem nemočni in prekleto ranljivi. Priznati pa moram, da mi to brez Verstappnovega trčenja z Oconom ne bi uspelo,« se je na koncu dirke pridušal Lewis Hamilton, ki je s tem slavil svojo 49. zmago v dobi hibridnih dirkalnikov in 73. v karieri, kar pomeni, da je dobil polovico vseh dirk te dirkaške dobe v formuli 1.

Drugo mesto je šlo Maxu Verstappnu, ki pa je uspeh pospremil z nekaj krepkimi besedami na račun dirkača Racing Pointa Estebana Ocona. Ko ga je namreč prehiteval za en krog, se je Ocon upiral in želel Nizozemca prehiteti nazaj, pri tem sta trčila, a na srečo je Max lahko nadaljeval vožnjo, čeprav je imel rahlo poškodovano dno dirkalnika. »Kaj naj rečem? Na stezi sem med dirko naletel na pravega idiota. Vsi smo videli, da sem ga prehiteval za en krog, in s tem trčenjem sem izgubil dovolj časa, da sem potem sicer napel vse sile in skoraj ujel Hamiltona, a vseeno mi je zmanjkalo nekaj časa in krogov. Tudi drugo mesto je boljši rezultat, kot sem pričakoval, čeprav bi morali to dirko dobiti mi.« Estebana Ocona pa so zaradi trčenja že med dirko kaznovali z dodatnim kazenskim 10-sekundnim postankom v boksih.

Kimi Raikkonen s tretjim mestom vseeno ni bil najbolj zadovoljen, saj je rdečim pred startom kazalo precej bolje pri strategiji izbire pnevmatik, a na koncu je tudi vreme prekrižalo načrte ekipi iz Maranella. »Bila je naporna dirka, sprva je kazalo kar dobro, pnevmatike so bile sicer dobre, a kot kaže, vseeno to ni bila najboljša strategija. A nikakor nisem uspel dovolj hitro prehiteti predvsem Bottasa, in to me je stalo še boljše uvrstitve.« Veliko slabše jo je odnesel Sebastian Vettel, ki je sicer dirko končal kot šesti, na dirki pa je bil od začetka dalje počasnejši od Raikkonena in si je privoščil še en dodaten postanek v boksih. S šestim mestom je tako zaostal tudi za Bottasom in to je bilo dovolj, da je Mercedes osvojil naslov prvaka tudi med konstruktorji.

S tem se formula 1 podaja na naslednjo, zadnjo dirko sezone, ki bo na sporedu čez 14 dni v Abu Dabiju. Prvaka med dirkači in konstruktorji sta znana, tako da bo lahko ta dirka minila v precej bolj sproščenem vzdušju. Le da bo Ocon verjetno nekaj časa delal velik ovinek okoli Maxa Verstappna. Po dirki je namreč prišlo do prerivanja med Oconom in Verstappnom pri obveznem tehtanju dirkačev. Verstappen je očitno povsem izgubil živce in potrpežljivost. Zatorej ta zadeva še zdaleč ni končana.