Nova raziskava branosti in bralcev (RBB) v Sloveniji je pokazala, da tiskani časopisi in revije še ne izumirajo. Nasprotno – slej ko prej dosežejo skoraj vsakega prebivalca naše države.

Presek družbe

Raziskava RBB je nasledila prejšnji nacionalni raziskavi, nacionalno raziskavo branosti in revidirane prodane naklade, ki ne delujeta več. V projektu RBB, ki je vir podatkov za oglaševalce, trgovce, distributerje, založnike in bralce same, so se združile časopisne hiše Delo, Dnevnik, Finance in Večer ter založba Mladinska knjiga. Raziskava pa ni omejena zgolj na njihove izdaje, temveč zajema tudi izdaje drugih založniških hiš, ki se bodo RBB morebiti še pridružile. Poleg vodilnih dnevnih časopisov in pripadajočih spletnih strani so v raziskavo vključeni tiskani tedniki, mesečniki, različne časopisne priloge… Dostopni so tudi podatki o spremljanju televizij, radijskih postaj in spletnih strani. Ti so dopolnjeni s sociodemografskimi podatki o bralcih – koliko so stari (v katero demografsko »generacijo« spadajo), koliko porabijo, kje in koliko nakupujejo, kam potujejo, zbrani so podatki o njihovih bankah, zavarovalnicah, avtomobilih… »Dosegli smo orodje, s katerim bodo oglaševalci in oglaševalske agencije lažje načrtovale oglaševalske kampanje. To je edina raziskava te vrste v Sloveniji,« je povedala Tjaša Krmelj Kregar iz Dnevnikovega oddelka za trženje edicij.

Raziskava RBB, ki bo potekala redno, je bila prvikrat opravljena marca letos. Raziskovalci so anketirali 9917 bralcev.