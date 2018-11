Danski režiser Lars von Trier je v evropskem filmu to, kar je bil Ivan Cankar v slovenski literaturi: inovativen in provokativen avtor, ki s svojimi deli »vznemirja« občinstvo, se pravi ga ne pusti mlačnega, marveč ga razcepi, pritegne ali odvrne, navduši ali ogorči, lahko tudi oboje hkrati. Vselej gre čez vsakršen rob. Toda s Hišo, ki jo je zgradil Jack naj bi von Trier vendarle šel predaleč čez vse robove in meje, kot je sklepati po odzivih kritike in občinstva, ki je v Cannesu sredi filma odhajalo iz dvorane (v manjši meri se je to ponovilo tudi na Liffu oziroma v kinu Komuna).

Hiša, ki jo je zgradil Jack ni prvi film z že mrtvim prvoosebnim pripovedovalcem in obenem akterjem, je pa prvi (le da to prvenstvo ni tako pomembno kot invencija mrtvega naratorja, ki potrjuje Pasolinijevo tezo, da je smrt najboljša montaža življenja), v katerem je pripovedovalec serijski morilec in povrhu še alter ego samega avtorja filma. Ta se začne v temi, v kateri slišimo duet glasov, pripovedovalčevega in starčevskega, skoraj zagrobnega, katerega vir se razkrije šele v epilogu, kjer pripovedovalca spremlja v pekel. Pripovedovalec, Jack (Mat Dillon), pravi, da je izbral pet naključnih epizod iz svojega zločinskega življenja, vseeno pa prva ne deluje ravno naključna, marveč prav kot prva, to je tista, ki je bila odločilna za njegovo kariero serijskega morilca. To je epizoda z žensko (Uma Thurman), ki ne le da sama prisede v Jackov avto, marveč vozniku, po poklicu gradbenemu inženirju z ambicijo arhitekta, tudi takoj pove, da jo spominja na morilca, nazadnje pa njene besede, ko postanejo žaljive, res postanejo performativne in iz gradbenega inženirja naredijo morilca.

Če ta epizoda nima ravno »teže« von Trierjevega odgovora na gibanje #Metoo, pa je skoraj zanesljivo vontrierjevsko provokativna reakcija na očitek mizoginije v njegovih filmih. In nekaj podobnega bi veljalo tudi za vse druge epizode, ki so tako metafikcijske kot avtopromocijske na način avtokritičnosti. Jack se sklicuje na OKM (obsesivno kompulzivno motnjo), toda to je le porogljivo evociranje psihopatologije serijskih morilcev iz »realističnih« filmov, medtem ko on sam ni niti najmanj psihološki lik, marveč neke vrste provokativni demonstrator, ki z ubijanjem otrok demonstrira »najgnusnejši zločin«. In naj so njegovi zločini še tako ogabni in nazorni, jih vselej spremljajo komični elementi, ki pa jih niti toliko ne derealizirajo kot skušajo gledalca spomniti na njegov cinizem. Bolj problematične se zdijo Jackove primerjave njegove zločinske dejavnosti z umetnostjo, a prav te so še najbolj avtorsko mazohistične in narcistične.