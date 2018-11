Rezultati javnomnenjske ankete v občini Medvode, ki jo je za Dnevnik izvedla agencija Ninamedia, kažejo prepričljivo zmago trenutnega župana Nejca Smoleta. Smole, ki je kandidaturo oddal s podporo volilcev, naj bi zmagal že v prvem krogu. Volilno podporo mu je namreč napovedalo kar 65 odstotkov anketiranih, ki se nameravajo udeležiti lokalnih volitev to nedeljo.

Ne glede na to, da je bilo v anketi neopredeljenih 18 odstotkov vprašanih, Smoletova zmaga ni pod vprašajem, saj ima ogromno prednost pred kandidatom, ki se je uvrstil najbližje. Gre za Tomaža Kuralta, ki enako kot Smole kandidira s podpisi volilcev. V naši javnomnenjski anketi ga je podprlo deset odstotkov vprašanih. Čeprav Kuralt na župansko mesto cilja kot neodvisni in nestrankarski kandidat, je pridobil raznoliko podporo. Četrtega novembra so namreč Nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode ter stranke SD, SLS in Zeleni Slovenije podpisale skupno podporo kandidatu Kuraltu.

Preostala kandidata za županski stolček Alenka Žavbi Kunaver (SMC) in Leon Merjasec (SDS) sta že v preteklosti kandidirala za župana v Medvodah, vendar nobeden od njiju doslej še ni bil uspešen, naša anketa jima tudi na tokratnih volitvah ne napoveduje uspeha. Merjasec je kandidiral na volitvah leta 2014 in dobil 5,3 odstotka glasov volilcev. Opravljena anketa mu napoveduje približno takšno podporo, in sicer pet odstotkov. Žavbi-Kunaverjeva je za županjo kandidirala leta 2006 in 2010 kot kandidatka LDS. Prvič je dobila 7,94, drugič pa 8,08 odstotka glasov, naša anketa pa ji napoveduje podporo 1,9 odstotka.

Velja omeniti, da je delež občanov, ki so se leta 2010 udeležili županskih volitev, glede na leto 2006 precej upadel. Če je leta 2006 na volišča prišlo 55,7 odstotka volilnih upravičencev iz občine na sotočju Sore in Save, jih je štiri leta pozneje prišlo le 46,7 odstotka. Na zadnjih lokalnih volitvah se je delež znova nekoliko povečal glede na leto 2010, in sicer se je županskih volitev udeležilo 49,9 odstotka volilnih upravičencev.

Listi Nejca Smoleta največja podpora Bolj zanimive bodo volitve v medvoški občinski svet, ki ga sestavlja 23 občinskih svetnikov. Liste oziroma kandidature za občinski svet je na tokratnih volitvah vložilo 13 predlagateljev, tri več kot na lokalnih volitvah leta 2014. Kot novinci se bodo na letošnjih volitvah občanom v izvolitev ponudili kandidati Nestrankarske liste Sotočje, nestrankarske liste Špon (Šport, podjetništvo, okolje, napredek) in Dobre države. Pozitivna Slovenija, ki ji na zadnjih volitvah ni uspelo dobiti niti enega mesta v medvoškem občinskem svetu, letos ne kandidira, so pa seznam svojih kandidatov vložili pri SNS. Namesto Zelene koalicije za občinski svet kandidirajo kandidati Zelenih Slovenije. Pri anketiranju občanov o podpori za občinski svet so rezultati nekoliko bolj negotovi, saj je bilo 31,4 odstotka anketiranih še vedno neodločenih. Župana v iztekajočem se mandatu podpira nestrankarska lista Glas aktivnih Medvoščanov (Glam). Te v prihajajočem mandatu ne bo najti pod istim imenom, saj se je svetniški skupini Glam pred letošnjimi volitvami pridružilo nekaj novih podpornikov in skupina se je preimenovala v Listo Nejca Smoleta. Zato ni dvoma, da bo Smole ravno na njej gradil politiko v občinskem svetu. Anketa sicer največjo podporo napoveduje ravno nestrankarski Listi Nejca Smoleta, ki je dobila 28,8 odstotka glasov vprašanih. Na drugem mestu županovi listi sledijo SDS s 13,7 in Socialni demokrati (SD) s 5,3 odstotka glasov. Rezultat SD je toliko bolj zanimiv predvsem zato, ker v iztekajočem se mandatu nimajo niti enega svetnika v medvoškem občinskem svetu. Vse druge liste in stranke so dobile po manj kot 5 odstotkov glasov. Kuraltovi podporniki Nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode, SD, SLS in Zeleni Slovenije so v naši anketi skupaj zbrali 11,2 odstotka podpore.