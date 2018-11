Velenjski Mega M je specializiran za celovite rešitve na področju telekomunikacij in informatike, storitve pa ponuja podjetjem v različnih dejavnostih, kot so logistika, šolstvo, zdravstvo, javna uprava, bančništvo in energetika. Operater IP in mobilne telefonije pod znamko MegaTel je tudi ponudnik dostopa do interneta ter naprednih rešitev računalništva in pisarne v oblaku, tako da uporabnikom ponuja celovit nabor informacijskih in komunikacijskih rešitev.

Uporabnikom prilagojene rešitve Kot pove direktor Matej Meža, ki z bratom Miranom vodi podjetje, so kot mladi operater mobilnih komunikacij, ki deluje od leta 2016, zadovoljni z rastjo števila uporabnikov. Kot konkurenčno prednost navaja uporabnikom prilagojene rešitve, ki niso tako tipizirane kot pri večjih operaterjih. »Gre za storitve s področja mobilnih komunikacij, ki uporabnikom olajšajo komunikacijo, jo naredijo prijaznejšo in učinkovitejšo. V vsakdanjo komunikacijo uvajamo tudi elemente umetne inteligence, na čemer temelji tako razvoj zaledne infrastrukture kot aplikacij.« V podjetju, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, so predvsem zadovoljni z desetodstotnim povečanjem naročnikov na telefonijo IP, katerih število se v Evropi sicer znižuje. V svojo ponudbo so pred kratkim dodali še televizijo IP, ki jo tržijo prek kabelskih operaterjev, tu pa se razvoj, ki mu namenijo več kot četrtino prihodkov, ne ustavi. Ekipa tridesetih visoko izobraženih zaposlenih je usmerjena v razvoj nadaljnjih naprednih storitev z dodano vrednostjo, ki ga je omogočila 200.000 evrov vredna subvencija na evropskem razpisu Eureka. Prva četrtina projekta je končana, pravi Matej Meža, končan pa bo leta 2020.