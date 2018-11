»Brez dvoma je lesnopredelovalna industrija v zadnjem obdobju dosegla velik napredek,« je na posvetu in okrogli mizi o izzivih lesarstva ob sejmih Ambient in Dom plus na Gospodarskem razstavišču poudaril Jože Prikeržnik, generalni direktor direktorata za lesarstvo na ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. »Povečalo se je število zaposlenih, promet se je dvignil z 900 milijonov na 1,3 milijarde evrov, tudi drugi podatki kažejo zelo ugoden trend. V direktoratu se zavedamo, da tudi v tej fazi podjetja potrebujejo ukrepe za stabilno rast in razvoj, predvsem za preobrazbo podjetij in njihovih procesov ter nove pristope, ki iz tega izhajajo.«

Nove tehnologije in digitalna preobrazba

Makroekonomski položaj je trenutno zelo dober, država pa je tudi z aktivnostmi direktorata za lesarstvo bistveno izboljšala odnos družbe do lesa kot trajnostnega materiala. Vendar bi se podjetja in institucije iz različnih sektorjev morali povezovati in sodelovati v projektih, da bi povečali dodano vrednost in prodrli na tuje trge, menijo v direktoratu. Pravo usmeritev za lesno industrijo vidijo v uvajanju novih tehnologij, pametni specializaciji in digitalni preobrazbi, ki so osnova za pridobivanje evropskih sredstev. Vsa izhodišča in aktivnosti bodo upoštevali pri pripravi dodatnih ukrepov akcijskega načrta Les je lep za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji.

Prof. dr. Miha Humar, prodekan za kakovost na biotehniški fakulteti v Ljubljani, pritrjuje, da je zanimanje za les kot material za gradnjo in proizvodnjo zdaj večje. Na vprašanje, ali je država za panogo naredila dovolj, odgovarja, da so se odprle možnosti za sodelovanje na razpisih za dodelitev kohezijskih sredstev, kritičen pa je do financiranja temeljnih raziskav na področju lesarstva, ki je zelo podhranjeno. Na pravkar končanih sejmih Ambient in Dom plus je oddelek za lesarstvo biotehniške fakultete predstavil raziskovalno dejavnost posameznih kateder in raziskovalnih skupin. »Namen predstavitve je dvojen – želimo se pokazati podjetjem, s katerimi sodelujemo pri razvoju, ter se predstaviti prihodnjim študentom. Za študij lesarstva se jih odloči več, diplomanti pa tudi hitro dobijo zaposlitev, saj podjetja ves čas povprašujejo po dobrih kadrih.«