Slovenski judoisti se s tekmovanja iz uzbekistanske prestolnice vračajo s tremi odličji. Za največji uspeh v Taškentu je poskrbel Adrian Gomboc, ki je v kategoriji do 66 kilogramov ugnal vso konkurenco in se povzpel na najvišjo stopničko. Aktualni evropski prvak je za zlato odličje premagal Kazahstanca Gumarja Kirgizbajeva, Portugalca Joaa Crisostoma, Rusa Ismaila Časigova, v finalu pa še domačina Sardorja Nurilajeva.

Za preostali dve medalji sta poskrbeli njegovi rojakinji Kaja Kajzer in Andreja Leški. Prva je v kategoriji do 57 kilogramov v polfinalu sprva izgubila proti Nori Gjakovi s Kosova, v boju za bron pa je bila nato boljša od Nizozemke Sanne Verhagen, uspeh pa je v kategoriji do 63 kilogramov ponovila še Leškijeva. Enaindvajsetletnica je morala v polfinalu priznati premoč Mongolki Mungunchimeg Baldorj, v boju za bronasto odličje pa je ugnala Španko Cristino Cabano Perez.

Na tatami v Taškentu sta sicer stopila tudi Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Patricija Brolih v kategoriji do 70 kilogramov, a sta oba izgubila uvodni boj in ostala brez uvrstitve.