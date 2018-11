Madžarke, ki so v zadnjih šestih letih štirikrat stopile na vrh Evrope (2013, 2014, 2017, 2018), so že po slabih šestih minutah vodile s kar 5:0. Slovenske prvakinje, pri katerih je zaradi težav s kolenom manjkala tudi Tamara Mavsar (poleg nje še Amra Pandžić, Alja Koren in Nataša Ljepoja), so prvi gol dosegle šele v sedmi minuti, ko je bila uspešna Ukrajinka Olga Perederij, ki je po odhodu Aneje Beganović ostala edina Krimova krožna napadalka. Gostiteljice so se sredi prvega polčasa približale le na gol zaostanka (6:7), toda v končnici tega dela igre je Györ po minimalnem vodstvu z 10:9 v sedmih minutah naredil delni izid 5:0 za vodstvo s 15:10 in visoko prednost ob odhodu na odmor (16:10).

V uvodnih desetih minutah drugega polčasa so se krimovke uspešno upirale Madžarkam in imele pri izidu 17:20 še vedno znosen zaostanek. A po zaslugi Brazilke Eduarde Amorim Taleske (strel 7:7) in Nizozemke Cornelie Groot (6:6) so gostje, ki jih je s tribun spodbujalo veliko navijačev, dosegle sedem golov, dobile le enega in v 48. minuti prvič povedle za devet (27:18). To je bila tudi rekordna razlika v korist Györa, ki jo je madžarski klub do konca še petkrat izenačil (19:28, 20:29, 21:30, 22:31, 23:32).

Kljub porazu Krimov trener Uroš Bregar ni bil razočaran. »Začeli smo zelo slabo in si hitro priigrali visok zaostanek. Po minuti odmora smo v nadaljevanju prvega polčasa le vzpostavili ravnotežje in prišli na zelo ugoden rezultat. Kasneje so izključitve pripomogle k zaostanku, zvezdniška ekipa Györa pa je nato razliko le še zviševala. Zelo me veseli, da smo se dolgo uspešno upirali in da so svojo priložnost dobile tudi mlajše igralke,« je ocenil Uroš Bregar. Na dvoboju klubov s precej različnima letnima proračunoma (Krim 1,5 milijona evrov, Györ 7) je bila Nina Zulić s petimi goli prva strelka Krima: »Györ je zvezdniška ekipa, ki ji je zelo težko slediti, še posebno, ker nas pestijo poškodbe. Menim, da smo korektno odigrale tekmo, le določene stvari so bile malce slabše. Györ je pač takšna ekipa, ki te že sama prisili v napake.«

Skupina C, 5. krog: Krim Mercator – Györ 23:32 (10:16), Podravka Vegeta – Thüringer 23:31 (10:14).

Krim – Györ 23:32 (10:16) Dvorana Kodeljevo, gledalcev: 1700, sodnici: Nastase in Stancu (obe Romunija). Krim Mercator: Marinček Ribežl, Vojnović, Cakalou 4, Krsnik, Barič 2, Stanko 3, Zulić 5 (2), Vučko 1, Žabjek, Gnabouyou, Amon, Perederij 4, Ristovska 4. Györ: Grimsboe, Leynaud, Oftedal 2, Amorim 7, Bodi 1, Kristiansen 4, Groot 6, Knedlikova 2, Fodor, Görbicz 3 (2), Afentaler, Puhalak 1, Varga, Brattset 3, Kiss, Hansen 3. Sedemmetrovke: Krim Mercator 5 (2), Györ 2 (2). Izključitve: Krim Mercator 8 minut, Györ 8 minut. Igralka tekme: Eduarda Amorim (Györ).