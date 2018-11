Nova tekma lige ABA, nov poraz za košarkarje Olimpije. Če smo natančni, že četrti zaporedni, s čimer Ljubljančani polzijo proti dnu lestvice jadranskega tekmovanja. Res je, da so zmaji v 7. krogu gostili edino neporaženo ekipo Crveno zvezdo, a je vsakomur jasno, da se poraz od poraza razlikuje. Takšni, kot si jih Olimpija po večini dovoljuje v letošnji sezoni, so nedopustni, saj bojevitosti, ki naj bi bila zaščitni znak te mlade ekipe, ni na spregled. A vodstvo kluba z direktorjem Romanom Liscem na čelu še vedno mirno spremlja igre, ki niso vredne imena Olimpije, zato je odgovornost za situacijo tudi na njenih plečih. Hkrati je pasivnost pri sprejemanju pomembnih odločitev mogoče razumeti tudi kot znak, da so zadovoljni s podobo, ki jo na tekmah kaže moštvo.

Čović »na glavo«, Olimpija ne Roman Lisac je pred sezono prosil za potrpežljivost, v isti sapi obljubljal, da se bodo po večini mladi igralci za žogo metali »na glavo«. Tega po skoraj dveh mesecih sezone v igri Olimpije ni videti. Še več, sredi zadnje četrtine se je »na glavo« za žogo na parketu dvorane v Stožicah pri skoraj 30 letih in 21 točkah prednosti brez premisleka vrgel košarkar Crvene zvezde Filip Čović, medtem ko so ga Olimpijini zgolj opazovali. »To me najbolj moti,« je po tekmi na Dnevnikovo vprašanje odgovoril Zoran Martić, ki očitno ne zna pripraviti in motivirati svojih igralcev, da bi počeli podobno. Ker se v igri Olimpije od začetka sezone do danes na bolje ni spremenilo prav nič, Martić pa je po porazu med tednom proti Neptunasu skrušeno dejal, da v napornem ritmu ne najde časa, da bi moštvo bolje pripravil na nasprotnike in popravil stanje na obeh straneh igrišča, je jasno, da je skrajni čas za novega trenerja, ki bo s seboj prinesel rešitve. »V prvem polčasu smo igrali hitro. Reynolds je ustvarjal prednost in odpiral prostor soigralcem, s čimer smo prihajali do odprtih metov. V drugem polčasu smo se, ne na mojo željo, upočasnili, kar je Crvena zvezda izkoristila,« je samo še ena od izjav Zorana Martića, ki potrjuje, da je čas za spremembe, kot tudi današnja blamaža v 5. krogu državnega prvenstva, ko je Šenčur Olimpijo odpravil s kar 23 točkami razlike.

Petrov išče potrditev Po dobrem začetku sezone so se pri Krki po zadnjih tekmah znašli v manjši krizi. Trenerja Simona Petrova je zmotil predvsem zadnji poraz v državnem prvenstvu, ko so Novomeščani visoko klonili na gostovanju pri Šentjurju. Tokrat jim bo na zadnji tekmi 7. kroga lige ABA nasproti stal FMP, pri katerem v letošnji sezoni odlično nastopa slovenski reprezentant Matic Rebec. »V Železnik gremo sami sebi dokazat, da smo sposobni igrati na ravni lige ABA. Za to pa bomo potrebovali veliko boljšo predstavo kot proti Zadru in predvsem kot proti Šentjurju v zadnji tekmi državnega prvenstva. FMP ima letos dobre rezultate, na svojem parketu so še bolj nevarni. A kot rečeno, mi se moramo ozirati zgolj nase in se posvetiti izključno naši igri,« pravi Simon Petrov.

Olimpija – Crvena zvezda 60:83 (23:22, 36:43, 49:65) Liga ABA, 7. krog. Dvorana Stožice, gledalcev 3500, sodniki: Hordov (Hrvaška), Petek (Slovenija), Šundić (Črna gora). Olimpija: Reynolds 17 (3-2), Jones 4, Špan 3, Lazić 4 (2-2), Šamanić 1 (2-1), Simonović 2, Lapornik 8 (8-6), Begić 7 (2-1), Mesiček 1 (2-1), Sanon, Rebec 6, Radulović 1 (2-1) trener: Martić. C. zvezda: Ragland 5, Radanov, Čović 4 (2-1), Peperoglu 2, Lazić 3 (4-3), Faye 12 (3-3), Baron 17 (2-2), Dobrić 10 (2-2), Ristić, Simanić 5 (1-1), Zirbes 10 (4-4), Ojo 8 (8-6), trener: Tomić. Prosti meti: Olimpija 21-14, C. zvezda 26-22. Met za dve točki: Olimpija 43-15, C. zvezda 33-17. Met za tri točke: Olimpija 10-4, C. zvezda 24-8. Skoki: Olimpija 25 (16 + 9), C. zvezda 34 (23 + 11). Osebne napake: Olimpija 27, C. zvezda 23. Pet osebnih napak: Simonović (32). Igralec tekme: Billy Baron (C. zvezda). Semafor: 5:8 (3. minuta), 18:14 (8), 27:32 (14), 33:39 (18), 41:45 (23), 46:59 (27), 51:69 (33), 54:83 (37).