Pot bo potekala od parkirišča pri zdravstvenem domu do Konga, pravijo na grosupeljski občini, kjer sporočajo, da trenutno urejajo pot v širini dveh metrov in dolžini približno 400 metrov, in sicer od zdravstvenega doma do vrha Koščakovega hriba. Po zaključku gradbenih posegov bodo ob poti namestili klopce, pripravili pa bodo tudi vse za ureditev javne razsvetljave. Ureditev Poti sreče na občini Grosuplje napovedujejo kot začetek urejanja rekreacijskih poti na Koščakovem hribu. »Koščakov hrib se bo v prihodnje razvil v športno rekreativno središče, namenjeno druženju, zelenemu, aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa občanov«, so na grosupeljski občini pojasnili vizijo razvoja tega prostora. Obljubljajo, da bodo na hribu uredili še trim stezo, pustolovski park, prostore za piknike, otroško igrišče, pasji park in druge vsebine. vbr