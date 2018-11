Odstop do zdaj manj znanega Joa Johnsona, britanskega državnega sekretarja za transport, ne bi kdo ve kako odmeval, če ga ne bi pospremil s politično eksplozivno obsodbo brexita, posebej vsebine menda že v 95 odstotkov usklajenega brexitskega sporazuma z EU, kjer ostaja nerešeno posebno vprašanje meje med Irsko in Severno Irsko. Sporazum je na britanski strani predvsem stvaritev konservativne premierke Therese May.

Med vazalstvom in kaosom Splošno znani Boris Johnson, dolgoletni soustvarjalec in podpihovalec evroskeptičnosti na Otoku, je zaradi nestrinjanja s premierkino vizijo brexita julija odstopil s položaja zunanjega ministra. Njegov mlajši brat Jo je bil vedno nasprotnik brexita (kot so preostali člani družine Johnson). Jo se je za odstop odločil bo branju zaupnega osnutka brexitskega sporazuma, ki ga je Mayeva poslala samo članom vlade. Po njegovem bi bil odhod iz EU na podlagi takšnega sporazuma strahotna napaka, zaradi katere bi bila Britanija ekonomsko oslabljena in brez vpliva na pravila EU, ki pa bi jih morala spoštovati. Brexit brez sporazuma Bruslja in Londona pa da bi Britaniji »prinesel nepopisno škodo«. Jo Johnson pravzaprav pravi, da se Britanija sooča z izbiro med vazalstvom, ki ga vsebuje premierkin brexit, in kaosom, če bi zapustila EU brez sporazuma. Ta izbira je posledica največjega neuspeha britanskega državništva po sueški krizi, pravi. Zato zahteva nov referendum, ki pa ga njegov brat Boris in drugi brexitarji najodločneje zavračajo. Tako kot tudi Mayeva papagajsko ponavljajo, da bi bilo izdajstvo demokracije, ker je »ljudstvo že odločilo, da želi zapustiti EU«, medtem ko Jo Johnson pravi ravno nasprotno; da je zavračanje novega referenduma posmehovanje demokraciji.

O bratovih in drugih lažeh Na vprašanje, ali je njegov brat Boris pred brexitskim referendumom lagal, je odgovoril: »V kampanji so nedvomno bile obljube, ki so se izkazale za neuresničljive. Tega ne more zanikati nihče. To je bila lažna brošura brexita. Ponujali so fantazijski niz obljub, ki so, kot se je pokazalo, bile samo obljube. Zdaj smo soočeni s stvarnostjo v obliki sporazuma. Njegova vsebina bo tako zelo drugačna od napovedanega, da bi bilo povsem nedemokratično, če ljudi ne bi vnovič vprašali, ali res želijo zapustiti EU na tej izjemno brezupni podlagi.«