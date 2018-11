S tekmama med Ilirijo in Nafto (2:0) ter Beltinci in Brežicami (2:1) se je včeraj zaključila prva polovica drugoligaškega nogometnega tekmovanja. Petnajsti prvenstveni krog je sicer zaznamoval lokalni derbi med Radomljami in Dobom. Tako imenovani »el vasico« so pred 700 gledalci dobili domači nogometaši. Predvsem na račun izvrstno odigranega drugega dela, v katerem so po zaostanku z 0:1 zrežirali zasuk, mrežo tekmeca zatresli trikrat in na koncu vpisali zmago s 3:1. Tekma je bila jubilejna za domačega trenerja Nermina Bašića, ki je svojo ekipo vodil še na 50. tekmi. Pod njegovim vodstvom so Radomlje proti Dobu dosegle že 30. zmago, ob gol razliki 113:67 pa vknjižile še devet remijev in enajst porazov.

Radomlje so se z deseto zmago v sezoni povzpele na vrh drugoligaške razpredelnice in imajo zdaj enako število točk kot drugouvrščeni Bravo. Ta je konec tedna gostoval v Postojni in se z Ankaranom razšel brez zadetkov.

2. SNL, 15. krog: Brda – Bilje 0:1 (0:0) – strelec: 0:1 Frelih (41). Športni park Vipolže, gledalcev 500, sodnik: Kovačič.

Radomlje – Dob 3:1 (0:1) – strelci: 0:1 Petric (12), 1:1 Primc (49), 2:1 Jazbec (73), 3:1 Hajrić (92). Športni park Radomlje, gledalcev 700, sodnik: Balažič.

Jadran Dekani – Rogaška 2:3 (1:0) – strelci: 1:0 Stepančič (11), 1:1 Šošteršič (65/ag), 1:2 Biruš (86), 1:3 Firer (90/11-m), 2:3 Nikolić (94/11-m). Športni park Dekani, gledalcev 100, sodnik: Žganec.

Krka – Tabor Sežana 1:0 (0:0) – strelec: 1:0 Dohyun (81). Stadion Portoval, gledalcev 200, sodnik: Obrenović.

Drava Ptuj – Fužinar 0:0 – Mestni stadion Ptuj, gledalcev 170, sodnik: Mertik.

Ankaran Postojna – Bravo 0:0 – Športni park Postojna, gledalcev 70, sodnik: Bukovec.

Ilirija – Nafta 2:0 (0:0) – strelca: 1:0 Rujović (75), 2:0 Tiganj (93/11-m). Stadion Ilirija, gledalcev 150, sodnik: Drnovšek.

Beltinci – Brežice 2:1 (1:1) – strelci: 1:0 Kristl (7), 1:1 Kramarić (13/11-m), 2:1 Lukač (57). Športni park Beltinci, gledalcev 250, sodnik: Borošak.