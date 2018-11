Po novem letu na trgovskih policah še več uvoženih živil?

Z novim letom pogodbe med trgovci in dobavitelji ne bodo več smele vsebovati poslovnih praks, ki po novem zakonu o kmetijstvu sodijo med nedovoljena ravnanja. Trgovci opozarjajo, da so definicije nedovoljenih ravnanj nejasne, in zaradi nedorečene zakonodaje napovedujejo še več tujih živil na njihovih policah.