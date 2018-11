»Želimo okrepiti skupno stremljenje k tej temeljni vrednoti. Nič ni bolj plemenitega od našega političnega poslanstva, da tej in prihodnjim generacijam zagotovimo in okrepimo mirno in varno življenje," je poudaril predsednik Pahor.

V Parizu se je ob Slavoloku zmage, kjer se je zbralo približno 80 voditeljev iz vsega sveta, med njimi francoski predsednik Macron, nemška kanclerka Angela Merkel ter ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin, Pahor udeležil osrednje mednarodne slovesnosti ob stoletnici konca prve svetovne vojne.

Popoldne predsednik republike sodeluje na Pariškem forumu o miru, ki je posvečen razpravam o ciljih in rešitvah svetovne ureditve, so sporočili iz predsednikovega urada.

Forum je z nagovorom odprl francoski predsednik Macron, sledila pa sta mu nagovora nemške kanclerke Merklove in generalnega sekretarja OZN Antonia Gutteresa.

Spomin na vojne grozote naj se ne izgubi Francija je forum organizirala v želji po skupnem razmisleku o ureditvi sveta in krepitvi učinkovitega multilateralizma. Organizatorji si želijo, da bi se forum v prihodnje odvijal vsako leto. Pariški forum miru predsednik republike vidi predvsem v luči skrbi, ali znotraj držav in med državami zares naredimo vse, da bi zagotovili trajen mir in krepili vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, upoštevanje, strpnost, solidarnost, odpoved grožnjam in sovražnemu govoru, so sporočili iz njegovega urada. »Ta skrb je navdihnila tako veliko število voditeljev, da smo se odzvali vabilu. Želimo si, da se spomin na vojne grozote s časom ne bi izgubil. O miru in vojni namreč odloča človek. Nobeno ravnanje v prid miru in krepitve skupnega razumevanja in sodelovanja ni odveč,« je dejal predsednik republike, ki v tem smislu razume tudi udeležbo Slovenije na slovesnosti in na forumu v Parizu. »Mislim, da je napočil čas, da vsi, kolikor je mogoče, prispevamo k temu, da bo prevladal navdih lepote miru in ne strah pred vojno, kot nekakšen vzgib za naša dobra ravnanja,« ocenjuje Pahor.