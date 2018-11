Ljubljanski nogometaši so v Velenju prišli do devete prvenstvene zmage, s katero so ohranili drugo mesto in štiri točke zaostanka za vodilnim Mariborom. Rudar je izgubil devetič, trener Marijan Pušnik pa bo s svojimi igralci moral najti vzroke za vse številne priložnosti, ki so jih zapravili. Največ jih je imel Milan Tučić.

Že v četrti minuti je Rok Kronaveter lepo podal do Andresa Vombergarja, ki je z roba kazenskega prostora zadel vratnico. Zapravil ni druge priložnosti dve minuti kasneje; Asmir Suljić mu je lepo spustil žogo, napadalec Ljubljančanov pa je krenil proti golu Rudarja, preigral enega od branilcev in v kazenskem prostoru pravočasno udaril po žogi ter svojo ekipo popeljal v vodstvo.

Velenjčani so hitro vzpostavili ravnotežje, v 17. in 19. minuti se je v priložnosti znašel Dominik Radić, ki pa ni uspel ogroziti gola Aljaža Ivačiča. V prvo je bil za las prekratek po podaji Roberta Pušaverja, ko je bil sam pred golom, v drugo pa je v zadnjem trenutku njegov strel blokiral Macky Bagnack. Pušaver je novo nevarno podajo v kazenski prostor gostov podal v 27. minuti, Branko Ilič je dovolj dobro oviral Milana Tučića, da ni mogel nevarno zaključiti. Bolj nevaren je bil le nekaj trenutkov kasneje, ko je Olimpija izgubila žogo, napadalec Velenja pa je streljal prešibko in preveč v Ivačiča.

Rudar z enajstmetrovko v lov za izenačenje V 30. minuti so gosti spet zapravili žogo pred svojim kazenskim prostorom, Damjan Trifković je s podajo v kazenskem prostoru osvobodil Tučića, ki je streljal čez gol. Minuto kasneje je na drugi strani akcijo Olimpije zaključil Suljić, Marko Pridigar je bil dobro postavljen. Tik pred koncem prvega polčasa je Olimpija prišla do drugega gola. Marko Putinčanin je v 42. minuti bo desni stranski črti pravočasno ujel žogo, jo popeljal proti golu, z globinsko podajo zaposlil Roka Kronavetra, ta pa je brez težav premagal Pridigarja. Prvi strel v drugem polčasu je sprožil David Arap v 50. minuti, ko je domači napadalec ciljal daljši kot, meril pa premalo natančno. Olimpija je štiri minute kasneje poskusila preko Kronavetra, za njim je udaril še Putinčanin, prav tako neuspešno. V 64. minuti so domači spet izigrali gostujočo obrambo, v kazenski prostor je spet podal Pušaver, Tučić se je znašel sam pred Ivačičem in spet zgrešil. Tri minute kasneje je novo upanje domačim vlil Trifković, ki je izkoristil enajstmetrovko. Priigral jo je Klemen Bolha, katerega je nespametno spotaknil Vombergar. Rudar je še naprej brez večjih težav prihajal do zaključnih strelov, še naprej pa jih je Tučić zapravljal. Olimpija je imela še dve lepi priložnosti, obe je zapravil Kronaveter, prvo v 85., drugo v 88. minuti. Velenjčane v naslednjem krogu 24. novembra čaka lokalni derbi s Celjem, Olimpija bo že dan prej gostila Muro.