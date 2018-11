Osemindvajsetletni Greg Roe, znan po svojem edinstvenem trenerskem slogu, ki je kombinacija kompleksnih akrobatskih principov in zabavnih vaj, ki jim lahko vsakdo sledi, se je z gimnastiko začel ukvarjati pri osmih letih. Hitro je napredoval in postal državni prvak na bradlji, nato se je začel ukvarjati s trampolinanjem. Pri dvanajstih letih je svoje znanje že začel deliti z ostalimi.

Slovensko prestolnico je drzni Kanadčan na povabilo članov akrobatske skupine Dunking Devils obiskal že lani in se spoznal z največjim slovenskim trampolinskim parkom. V prostoru je prepoznal potencial in v sodelovanju s Freestyle Trampoline Association (FTA) Ljubljano izbral kot eno glavnih prizorišč evropskega freestyle tekmovanja na velikem trampolinu (pet krat pet metrov). Tekmovanje, ki so ga poimenovali Freestyle Frenzy, se bo v prihodnje odvijalo še na Finskem in v Nemčiji, zaključek bo na finalni tekmi na Nizozemskem.

V soboto, 17. novembra, bo v ljubljanskem Woopu eno od predtekmovanj. Na njem bo sodelovalo dvajset najboljših tekmovalcev iz regije, ki jih bo Greg Roe izbral na podlagi njihovih videoposnetkov na instagramu. Na velikem trampolinu se bodo pred sodniki in občinstvom med seboj pomerili v izločitvenih bojih ena na ena. Vsak tekmovalec bo imel na voljo trideset sekund, da navduši žirijo, ki bo ocenjevala zahtevnost izvedenega trika, kreativno zasnovo in kontrolo nad skokom. Štirje tekmovalci, ki bodo pokazali največ, se bodo v začetku prihodnjega leta pomerili za glavno nagrado v Amsterdamu.