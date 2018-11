Niti na drugi predobravnavni narok na ljubljansko sodišče pred obličje sodnice Ane Testen ni bilo nasilništva in povzročitve hude poškodbe obtoženega Mirsada Džaferovića.

»Sodišče je 8. oktobra odredilo prisilno privedbo, ki pa je policisti niso realizirali. Iz policijske postaje Šiška smo dobili obvestilo, da privedbe obtoženega ne bo. Policisti so opravili poizvedbo na Prušnikovi, kjer naj bi bival, in ugotovili, da je skupaj s partnerko bival na tem naslovu kot podnajemnik do avgusta letos. Zaradi stalnih težav in neplačevanja najemnine ju je lastnik izselil. Policisti zdaj ne vedo, kje stanuje. Prav tako ga nimajo v nobenem postopku. Se je pa izbrisal iz registra prebivalstva,« je poročilo policije vidno nejevoljna povzela sodnica Ana Testen.

Sodnici ni preostalo drugega, kot da celo ostale prisotne v sodni dvorani malce pobara, če kdo kaj ve o tem, kje bi Džaferović lahko bil. Priča in oškodovanec v tem sodnem primeru je potem povedal, da mama njegove nekdanje partnerke, ki pa je zdaj partnerka obtoženega Džaferovića po prestani večletni zaporni kazni v Londonu zdaj prebiva v hotelu Lipa v Šiški in da sta tako obtoženi kot njegova partnerka odvisnika, ki se zdravita s pomočjo metadonske terapije. Sodnica bo zdaj policiste »oborožila« z novimi informacijami in jim še enkrat naložila, naj vendarle bolje opravijo terensko delo. Prav tako je zoper obtoženega odredila tako imenovani disciplinski pripor. Izplen vsega skupaj še ni jasen, sojenje se bo skušalo v tretje začeti, ko in če bodo našli obtoženega, ki je za zdaj izginil kot kafra.