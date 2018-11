Slovenski rokometni prvak iz Celja je doživel peti poraz v evropski ligi prvakov. Po danskemu Skjernu, francoskima PSG in Nantesu ter madžarskemu Picku iz Szegeda je danes moral priznati premoč tudi hrvaškemu Zagrebu, v prvi polovici tekmovanja v elitni skupini B pa je ukanil nemški Flensburg-Handewitt in ukrajinski Motor Zaporožje. Celjska ekipa se bo v prihodnjem krogu na domačem igrišču znova pomerila z Zagrebom, tekma bo v nedeljo, 18. novembra.

Izbranci Tomaža Ocvirka so medlo odprli dvoboj v hrvaški prestolnici in že v zgodnjem obdobju zašli v težave. Igra v napadu jim nikakor ni stekla, ob tem je slovenski reprezentančni vratar pri domači zasedbi Urh Kastelic zelo hitro dosegel pravo "delovno temperaturo", tudi celjska obramba je bila slaba in polna vrzeli.

Zagrebčani, ki so v prejšnjem krogu v gosteh pošteno namučili tekmece iz Nantesa, sicer osmoljence letošnje finalne tekme zaključnega turnirja v Kölnu, so bili v vseh elementih igre boljši od Celjanov, ki so si po vsega enajstih minutah priigrali zaostanek štirih golov (2:6).

Celjski strateg je z minuto odmora prekinil "agonijo" svojih varovancev, ki so se v nadaljevanju veliko bolj enakovredno zoperstavili svojim tradicionalnim mednarodnim tekmecem in se jim v 18. minuti približali na dva gola zaostanka (6:8). Izključitev Kristjana Horžena jih je malce vrgla iz tira. V 20. minuti so znova zaostali za štiri gole (6:10), v končnici prvega polčasa pa so - predvsem na račun nekaterih sijajnih obramb vratarja Klemena Ferlina - prepolovili primanjkljaj in na velik odmor odmor odšli z zaostankom dveh golov (9:11).

Igra Celjanov v začetku drugega polčasa nikakor ni stekla, nikakor ni našla pravega recepta za igro gostiteljev, ki so jim v 43. minuti prvič na dvoboju ušli na pet golov (12:17). A igralci iz mesta ob Savinji niso vrgli puške v koruzo, vidno so izboljšali svojo igro v obrambi in se po dveh golih Davida Razgorja v 49. minuti tekmecem približali na vsega dva gola (17:19), tri minute kasneje pa je Horžen znižal na 20:21.

V izjemno razburljivi in izenačeni končnici so odločale malenkosti, Celjani so dihali za ovratnik Zagrebčanom, odločilnega koraka pa niso naredili. Vselej so bili nekoliko prekratki, dobro minuto pred koncem tekme so zaostali za tri gole (21:24) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Zagrebu.

V celjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Branko Vujović s petimi in Draško Nenadić s štirimi goli.