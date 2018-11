Petrol Olimpija je sredi zahtevnega niza težkih tekem, z današnjo proti vodilni ekipi regionalnega tekmovanja Crveni zvezdi pa Ljubljančanom ni uspelo prekiniti niza porazov, ki zdaj vključujejo tistega proti evroligašu iz Podgorice, proti Klaipedi v ligi prvakov in proti Beograjčanom.

Crvena zvezda je dobila vseh šest uvodnih obračunov lige Aba, danes pa še sedmega, ko je po izenačenem začetku v nadaljevanju stvari postavila na pričakovano mesto. Današnji dvoboj je bil za zmaje sicer priložnost za maščevanje za poraz pred dvema mesecema v superpokalu tega tekmovanja (60:86), a se je izkazalo, da se razmerja moči niso bistveno spremenila.

Četa Zorana Martića je bila konkurenčna do polovice tekme. Prvo četrtino so Ljubljančani dobili za točko, potem ko so največ vodili za štiri, v drugi četrtini pa so bili nazadnje blizu pri 33:34 v 17. minuti. Potem je sledil delni izid 3:9, to pa je nakazalo, v katero smer bo šla tekma v drugi polovici.

Beograjčani po odmoru niso imeli težav pri vzdrževanju vodstva. Tudi ko so domači prišli na -10, so imeli hiter dogovor, zanesljivo dobili tretjo četrtino ter nato v zadnji le še dokončali delo, ko je prednost narasla tudi na več kot 20 točk. Končna pa je bila + 23 (83:60) za goste, ki so tako skorajda ponovili izid iz Laktašev 21. septembra.

Pri domačih se je strelsko najbolj izkazal Scott Reynolds s 17 točkami, nihče od njegovih soigralcev pa ni presegel dvojnega strelskega izkupička.

V naslednjem krogu lige Aba bo Petrol Olimpija v petek, 16. novembra, gostovala pri Igokei.