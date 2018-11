Županja Rima je po izreku današnje oprostilne sodbe planila v jok med objemanjem svojih odvetnikov, za tem pa je segla v roko sodnika in tožilca, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Kasneje je na družbenem omrežju facebook zapisala da je »sodba odplaknila dve leti blata. Gremo naprej z dvignjeno glavo«.

Vodja gibanja Pet zvezd Luigi Di Maio pa je tvitnil »Forza Virginia! Zadovoljen, da sem te vedno branil in verjel vate«. V zapisu na facebooku je zapisal, da je največja težava Italije velika večina medijev, ki so »intelektualno in moralno pokvarjeni«. »Ti isti mediji vodijo vojno proti naši vladi. Z uporabo zelo prozorne metode, ko vedno in povsod opevajo Ligo ter masakrirajo gibanje Pet zvezd, skušajo zrušiti vlado«. Ob tem je napovedal pripravo zakona o »čistih urednikih«.

Tožilstvo v Rimu je Raggijevo preganjalo, ker da je lagala vodji rimske protikorupcijske komisije, ko mu je zatrdila, da je sama imenovala Renata Marro na položaj vodje turističnega urada mestne hiše. Preiskovalci domnevajo, da je Marro zaposlil njegov brat Raffaele, nekdanji tesen sodelavec županje, ki mu zdaj sodijo zaradi korupcije.

Raggijeva je ves čas zatrjevala, da je nedolžna. »Vse sem naredila korektno in transparentno, v interesu Rima. Zame kot človeka je bila to zelo težka preizkušnja, a nikoli nisem popustila. Verjamem v to, kar delam, v ta projekt, ki me je leta 2016 pripeljal na čelo mesta, ki ga ljubim,« je zapisala na facebooku in se zahvalila rimskemu sodišču.

A medtem se v večnem mestu krepi nezadovoljstvo z njihovo županjo. Večni problemi mesta z neodpeljanimi smetmi po ulicah, grozljivim prometom in slabim upravljanjem se namreč nadaljujejo. Kot izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa, se je protesta pred župansko palačo v Rimu konec oktobra letos udeležilo več tisoč ljudi.