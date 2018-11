Kašimi Antlers zmaga v azijski ligi prvakov

Japonski nogometni prvoligaš Kašima Antlers je prvič v zgodovini osvojil azijsko ligo prvakov. Japonci so do naslova prišli po tem, ko so na povratni finalni tekmi v Iranu proti Persepolisu igrali 0:0. Prvo tekmo so dobili z 2:0.