V nedeljo bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo povečini sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo na vzhodu sončno, drugod pa bo več oblačnosti. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno možen rahel dež. Toplo bo, še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje, nad vzhodnim delom celine in nad Balkanom pa območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom k nam priteka topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sosednjih krajih Italije in ob Jadranu bo precej oblačno s kakšno kapljo dežja, v krajih vzhodno in severno od nas pa bo delno jasno in vetrovno.