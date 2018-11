Avstrijski kancler Sebastian Kurz in obrambni minister Mario Kunasek sta v petek sporočila, da avstrijsko tožilstvo preučuje omenjeni primer vohunjenja za Rusijo. Kurz je ob tem poudaril, da če bodo sum potrdili, to ne bo izboljšalo odnosov med Rusijo in EU, lahko pa bi tudi močno obremenilo odnose med Rusijo in Avstrijo, ki je ena redkih ruskih zaveznic v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva je danes sporočila, da je avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl po telefonu poklicala ruskega kolega Sergeja Lavrova in mu pojasnila motive svoje države. Izrazila je upanje, da ti koraki ne bodo vplivali na nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva.

Lavrov pa je ponovil svoje nezadovoljstvo, ker je Dunaj svoje neutemeljene sume izrazil v javnosti. »Prakso izražanja neutemeljenih obtožb v javnosti« je obsodil kot nesprejemljivo. O medsebojnih skrbeh bi po njegovih ocenah morali govoriti po ustaljenih kanalih dialoga, temeljiti pa bi morali na dejstvih, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva.