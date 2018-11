Manifest, ki ga je v Bruslju predstavilo okoli 30 mladih, je nastal v okviru projekta štirih nevladnih organizacij Moja revolucija, pripravili pa so ga na več lokalnih, nacionalnih in na dveh mednarodnih mladinskih srečanjih v Bologni in na Dunaju. V projektu so sodelovali mladi, stari od 16 do 30 let.

Manifest je sooblikovalo več kot 300 mladih, ki živijo v Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Poljskem, prihajajo pa iz različnih družbenih in socialnih okolij, predvsem pa niso zastopani v strukturah moči. Svoje ideje so razvrstili v sedem kategorij: politična participacija, izobraževanje, varstvo narave in odgovorno potrošništvo, zaposlitev in delo, socialne zadeve in zdravstvo, migracije in mobilnost ter svoboda in enakost.

Med drugim so v Evropskem parlamentu zahtevali večje spodbude za uporabo alternativnih in okolju prijaznih materialov in predlagali višjo obdavčitev plastičnih izdelkov. Zavzeli so se za to, da bi vsi imeli možnost dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih načinov mobilnosti.