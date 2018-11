Pripadniki civilne zaščite ob pomoči vojske danes nadaljujejo iskanje pogrešanih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neurje in poplave so prizadele tudi območje starodavnih ostalin mesta Petra, kjer je voda ponekod visoka tudi do štiri metre. Oblasti so s tega območja evakuirale skoraj 4000 turistov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oblasti so sporočile še, da bodo do nadaljnjega odpovedani vsi turistični izleti do arheoloških najdišč tega starodavnega mesta, ki sodi v Unescovo svetovno dediščino. Vsako leto ga obišče več sto tisoč turistov.

Vremenoslovci napovedujejo močne padavine tudi danes. Oblasti so zato prebivalce, ki bi jih lahko prizadele poplave, pozvale, naj se nemudoma zatečejo v bližnje šole, kjer so odprli zatočišča.

Jordanijo so že oktobra prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo 21 ljudi, večinoma otrok. Posledično sta prejšnji teden odstopila dva pristojna ministra.