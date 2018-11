Vsi štirje so se na »odkritem in poglobljenem pogovoru«, kot ga je kasneje označil State Department, strinjali, da je lahko tak dialog konstruktivna platforma za smiselne rezultate, pri spornih vprašanjih pa so vseeno ostali vsak na svojem bregu.

Pompeo je po srečanju dejal, da so bili pogovori neverjetno produktivni in poudaril, da si ZDA ne želijo hladne vojne s Kitajsko, ampak želijo, da bo Kitajska ravnala odgovorno in pošteno.

Kitajskima sogovornikoma je dal vedeti, da so ZDA še naprej zaskrbljene zaradi kitajskih aktivnosti in militarizacije Južnokitajskega morja in izrazil upanje na sodelovanje s Kitajsko pri sankcijah proti Iranu. Pekinga te sankcije ne zanimajo in želja Pompea, da se iranski izvoz nafte zmanjša na ničlo, bo ostala neuslišana.

Priprave na srečanje Trumpa in Xija Pompeo o trgovinskih napetostih med državama, ki jih je sprožil predsednik ZDA Donald Trump s carinami na kitajski uvoz, ni govoril. Yang Jiechi pa je namignil, da morda trgovinska vojna ni dobra za nobeno stran. Dialog je služil tudi kot priprava na bližnje dvostransko srečanje Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga na skorajšnjem vrhu G20 v Argentini. Težav ni bilo pri zavezah o tesnejšem sodelovanju v boju proti trgovini z mamili in glede Severne Koreje, kjer obe državi ostajata zavezani popolni jedrski razorožitvi te zaprte komunistične države. Prav tako sta obe državi zavezani stabilnosti Afganistana in podpirata neposredna pogajanja med talibani in afganistansko vlado. Ameriška politika ene Kitajske ostaja še naprej v veljavi, ZDA pa pozivajo Kitajsko k spoštovanju Tajvana.