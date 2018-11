Požar je prišel do Paradisa tako hitro, da so gasilci lahko le pomagali pri nenadni evakuaciji z gašenjem pa se niso imeli časa ukvarjati, saj je šlo za reševanje golih življenj. Ukaz za evakuacijo je prišel nenadoma in na ceste se je podalo praktično vseh 27.000 ljudi, zaradi česar je prišlo do zamaškov in ljudje so morali bežati peš.

Vozniki so na poti naleteli na ognjeni zid, ki je obkrožal mesto in se v paniki zaletavali ali skakali iz vozil in bežali. Povzročili so zamaške in gasilci ter policisti so pozivali druge naj zapustijo vozila in jim sledijo peš na varno. Požar jih je spremljal proti severu in zahodu.

Severno od Paradisa, ki leži kakšnih 300 kilometrov severno od San Francisca so ukazali evakuacije dveh manjših mest, zahodno od Paradisa pa je gasilcem uspelo požar ustaviti tik pred mestom z 90.000 prebivalci Chico. Begunci iz Paradisa so si lahko potem malce oddahnili in začeli razmišljati o uničenju in pogrešanih.

Za požarom je ostalo več tisoč uničenih objektov in dolge kolone požganih vozil. Iz nekaterih so do večera potegnili pet požganih trupel, verjetno pa jih bo še več.

Gori spet tudi na jugu Kalifornije in oblasti so ukazale evakuacijo celotnega bogatega mesta Malibu s 13.000 prebivalci. Skupaj so po Kaliforniji do petka večer evakuirali 13.000 ljudi. Iz Malibuja bežijo tudi številne slavne hollywoodske zvezde.

Južni požar, ki divja v gorovju Santa Monica se pomika proti Tihemu oceanu, gori pa tudi bolj zahodno v okrožju Ventura in tudi ta požar se pomika proti oceanu. Požare poganjajo močni vetrovi in suho vreme brez vlažnosti.