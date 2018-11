Za evropskimi socialisti in konservativci so volilno sezono včeraj uradno začeli še pri liberalcih. Na predvolilnem kongresu Zavezništva liberalcev in demokratov (ALDE), tretje najmočnejše politične sile v EU, demokrati niso napovedali zgolj ostrega boja proti populistom in nacionalistom, temveč tudi proti najmočnejšima evropskima političnima silama, katerih dolgoletno prevlado nameravajo končati z zmago na evropskih volitvah.

Pri tem cilju se jim bo z oblikovanjem skupne predvolilne platforme pridružila stranka francoskega predsednika Emmanuela Macrona