Prav tako se vam z njimi ni treba bati nikakršnih prepovedi vstopov v mesta ali česa podobnega. Še več, nekatere neodvisne študije, tudi zelo poglobljene, nesporno ugotavljajo, da najnovejši in najbolj moderni dizelski motorji v povprečju onesnažujejo manj od bencinskih. A ravno po njih posega velika večina tistih, ki so obrnili hrbet dizelskim, s čimer pa za okolje ne naredijo prav nič dobrega, kot nemara mislijo…

37 odstotkov je bil delež prodaje avtomobilov z dizelskimi motorji med vsemi novimi osebnimi vozili, ki so jih v Evropi letos prodali v prvi polovici letošnjega leta. To je najmanj po kar 17 letih. Lani (v vsem letu) je bil ta delež 44 odstotkov, predlani 49, pred tem pa nekaj let nad polovico, največ, 56 odstotkov, leta 2011.

118,1 g/km je bil povprečen izpust ogljikovega dioksida pri novem avtomobilu, kupljenem v Evropi v letu 2017. S tem se je povprečen izpust CO2 v primerjavi z letom prej dvignil za 0,3 grama na kilometer, do tovrstnega dviga pa je prišlo prvič po desetih zaporednih letih padanja.

142 KM oziroma 104 kW je bila lani povprečna moč novega avtomobila z dizelskim motorjem, kupljenega v Evropi, medtem ko je bila povprečna moč novega avtomobila z bencinskim motorjem »le« 123 KM (90 kW). Kljub temu pa je bil povprečen izpust CO2 pri dizelskih motorjih za 5,5 grama na kilometer nižji. Omenjeni močnejši dizelski motorji so imeli povprečen izpust CO2 117,9 g/km, šibkejši bencinski pa 123,4 g/km.

Elzbieta Bienkowska, evropska komisarka: »Z dizelskimi motorji v avtomobilih je konec. Menim, da bodo v nekaj letih popolnoma izginili z Zemljinega obličja. Gre za tehnologijo, ki jo je povozil čas, za tehnologijo preteklosti.«