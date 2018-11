Poni v prtljažniku

Nemške policiste je prejšnji konec tedna na avtocestnem postajališču presenetil poni v prtljažniku manjšega kombija. Poni je bil privezan kar za zadnje sedeže, stal pa je na kupu slame. Lastnica si je s ponijem ravno privoščila počitek, ko se je mimo pripeljala policija. Vrli policisti so seveda voznico pobarali, kaj počne s ponijem v prtljažniku, 29-letnica pa jim je odgovorila, da ga je ravno prodala in da ga pelje k novim lastnikom. Policija kljub nenavadni najdbi ni odkrila nobenih prekrškov, zato sta lahko voznica in poni po počitku nadaljevala svojo pot. Kaj so na to porekli ljubitelji živali in zagovorniki njihovih pravic, pa mediji ne poročajo.

Brcnila jo je zaradi cunj

Tridesetletna ženska se je odločila, da ne bo čakala na razprodaje. Vstopila je v eno izmed trgovin na Trubarjevi cesti v Ljubljani. Oblekla je hlače, pulover, okoli vratu pa si je ovila šal in zapustila trgovino. Mimo blagajne. Ni plačala, da bo bolj jasno. Je pa to opazila prodajalka, ki je tatico skušala ustaviti. Tatica jo je meni nič, tebi nič obrcala in pobegnila. Brcanje je bilo res nesmiselno in predvsem nepotrebno. Pobeg je bil neuspešen. Policisti so jo kmalu prijeli in jo odpeljali do preiskovalnega sodnika. Zdaj o razprodajah razmišlja v priporu, nauk zgodbe pa je kot vedo enak: zločin se ne izplača.

Pravica skazica!

Cel politični in ideološki halo se je vnel pri naših južnih sosedih, ker je neki moški v priljubljenem parku Bačvice v Splitu na tla zrušil spomenik partizanskemu heroju Radu Končarju. Da gre za sramotno dejanje, so poročali lokalni mediji. Lonček so pristavili še politiki in za znašanje nad partizanskimi kipi okrivili predsednico države in nezdravo vzdušje, ki ga nekateri vztrajno ustvarjajo v hrvaški družbi. Mi pa dodajamo, da je možakar za svoje res nemarno početje ne glede na to, na čigav kip se je spravil, že dobil vsaj malo zaslužene kazni. Kip mu je namreč padel na nogo, zato je vandal končal v bolnišnici, kjer so ga sicer obiskali tudi kriminalisti.

Z lulanjem nad plevel

Z nenavadno metodo uničevanja plevela sta dve upokojenki iz nemške zvezne dežele Porenje - Pfalška sprožili čisto pravo policijsko akcijo. Prebivalci v kraju Hettenleidelheim so se v nedeljo zvečer namreč pritoževali nad intenzivnim vonjem po urinu in na pomoč poklicali policijo. Ko so možje v modrem prišli na smrdeče prizorišče, so hitro izvohali vir težav. Dve upokojenki sta namreč fletno lulali v kahlico, urin pa shranjevali in ga potem uporabljali za, ne boste verjeli, uničevanje plevela. Ali je bila metoda učinkovita, policisti niso dognali, jim je pa uspelo ženski prepričati, naj za zatiranje plevela vendarle raje uporabljata kakšno nosovom bolj prijazno sredstvo.

Dolgo je trajala njuna pot

Prejšnji konec tedna sta se na mejni prehod Sedišče ob Dravi pripeljala dva mladeniča z velikim črnim audijem A6. Malce mlada za tako zverino sta se zdela policistom, ki so preverili lastništvo avtomobila in hitro ugotovili, da je bil audi pred nekaj dnevi ukraden v Nemčiji. Mladeniča sta bila stara 17 let in ni treba posebej opozarjati, da sta bila tudi brez vozniškega dovoljenja. Policisti so avto zasegli, spisali ustrezne kazenske ovadbe, mladoletnika pa so zaposleni v ptujskem centru za socialno delo odpeljali na varno v mariborski krizni center. Mimogrede, oba sta v Nemčiji že veljala za pogrešana. Zdaj nista več. Vse lepo in prav, pohvale našim policistom, mi pa se vseeno sprašujemo, kako jima je, mulcema, tako dolga pot sploh uspela, ne da bi ju kdo prej že našel. Minus za nemške, plus za naše policiste, torej.