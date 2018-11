64-letna Britta Nielsen je v agenciji za socialno varstvo delala 40 let. Osumljena je, da je ponarejala projekte in od leta 2002 do letos izvršila 274 izplačil na svoje bančne račune. Prevaro so razkrili konec septembra med revizijo v agenciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nielsnovo so aretirali v ponedeljek v Južni Afriki. Ob aretaciji v Johannesburgu so bili navzoči predstavniki danskega tožilstva za gospodarski in mednarodni kriminal. Za njeno prostovoljno vrnitev v domovino so se dogovorili njeni odvetniki ter oblasti Danske in Južne Afrike.

Skupaj z Nielsnovo se je na Dansko vrnil še en danski državljan, ki je bil v Južni Afriki aretiran minuli teden. Osumljen je posedovanja ukradene lastnine.