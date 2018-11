Nogometašem Maribora se štiri tekme pred začetkom zimskega premora obeta jesenski naslov v prvi slovenski ligi. Vijolični imajo pred Olimpijo štiri točke prednosti in ugodnejši razpored, saj bodo trikrat igrali z moštvom iz spodnje polovice lestvice. Doma bodo gostili Triglav in Krško, v gosteh se bodo pomerili z Domžalami in Rudarjem. Ljubljančane čakajo tri gostovanja (Krško, Aluminij, Gorica) in domači preizkus z Muro. Ko bodo prvoligaši jutri sklenili šestnajsti prvenstveni krog, bo sledil še zadnji reprezentančni premor v tem koledarskem letu. Slovenska vrsta se bo v ponedeljek zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se bo pripravljala na obračuna v ligi narodov z Norveško in Bolgarijo.

Mura – Gorica danes ob 14. uri, sodnik: Matković Boj za tretje mesto tekmecev, ki sta v Novi Gorici zabila po dva gola v pestrem remiju (2:2). V pokalu je nato Mura pokazala, da se zna učiti na lastnih napakah, in je slavila s skupnih 6:2. Ni čudno, če sta pa obe ekipi letos le enkrat končali tekmo z 0:0. Zato pred dvobojem ne preseneča ocena Anteja Šimundže: »Izredno pomembna tekma.« Ampak dejstvo, da se bosta moštvi pomerili še četrtič, za Šimundžo ni nujno prednost. »Vse tekme, ki so bile odigrane, so pozabljene, nam pa dajejo smernice za tekmo, ki prihaja.« Osnovni cilj je tako ali tako zmaga, je napovedal branilec Aleksander Boškovič: »Vemo, kako igrajo, saj smo se že trikrat pomerili z njimi.« Mura bo tokrat brez kaznovanega Luke Bobičanca. Goričani so v zadnjih devetih tekmah vsega dvakrat zmagali, a jih tako na lestvici visoko drži kar sedem remijev. Toda poraz v zaostali tekmi v Domžalah (3:1) je resno začel topiti zalogo na tretjem mestu, ki ga držijo že sedem krogov. Miran Srebrnič je prav v Murski Soboti na povratni pokalni tekmi ostal zaradi kazni za tri tekme brez Andrije Filipovića, kar je za moštvo z negativno razliko v zadetkih resna težava. Ne pa edina. »Problem je bil, da po odvzeti žogi nismo naredili dveh, treh kvalitetnih podaj in zadržali žoge,« je poraz v Domžalah analiziral Miran Srebrnič. Verjetni postavi – Mura: Obradović, Kous, Maruško, Bošković, Šturm, Kozar, Kouter, Lorbek, Šušnjara, Karničnik, Sirk. Gorica: Sorčan, M. Kavčič, Celcer, Lipušček, Tomiček, Curk, Osuji, Grudina, Humar, Kotnik, Smajlagić. Naš namig: 0.

Maribor – Triglav danes ob 16.15, sodnik: Antič Maribor je v Celju (0:5) znova pokazal, kako učinkovit je, če moštvo deluje celovito. Še petič na petnajstih tekmah je zabil pet golov, četrtič v gosteh. »Motiv se vedno najde,« je pred gostovanjem Triglava v Ljudskem vrtu prepričan trener vodilnega moštva prve lige Darko Milanič. »Fantje se borijo za minute na igrišču, dobro statistiko, vsi skupaj pa za nove točke.« Vajen je dvojega: da se moštva v Mariboru krčevito branijo in da praktično vedno nekdo manjka. »V tem jesenskem finišu se bomo o postavi odločali od tekme do tekme.« Že dva tedna je brez Jana Mlakarja, znova se je, ravno po odsluženi kazni, poškodoval Martin Milec, prav tako Gregor Bajde, se pa vrača Martin Kramarič. »Spomladi bo manj tekem, bolj bo vroče in dramatično.« Ključne rezerve imajo vijoličasti prav v Ljudskem vrtu, kjer so na sedmih tekmah le trikrat zmagali. Edino, kar je manjkalo, je bilo več gledalcev. A ti so do minule nedelje videli le eno domačo zmago Triglava. Ni pa moštva zapustil karakter, prikazan v dramatični zmagi proti Krškemu (4:3). Dejan Dončić je bil izbran celo za trenerja kroga, Tom Žurga je pristal v idealni enajsterici po izboru lige, Drilon Kryeziu znova v mladi reprezentanci Albanije, Veron Šalja pa prvič v mladi reprezentanci Kosova. Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Klinar, Šuler, Ivković, Viler, Cretu, Pihler, Vrhovec, Mešanović, Tavares, Zahović. Triglav: Čadež, Mlakar, Šalja, D. Kryeziu, Elsner, Bojić, E. Kryeziu, Tijanić, Gajić, Žurga, Majcen. Naš namig: 1.

Domžale – Celje jutri ob 14. uri, sodnik: Ponis Domžalski klub vsako poletje prevetri zasedbo, kar moštvu onemogoča hitro uigravanje, da bi postalo konkurenčno Mariboru in Olimpiji že od prvega kroga. Domžale so na igrišču premalo stabilne, kar dokazuje tudi podatek, da so minuli teden proti vodilnemu dvojcu obakrat naivno zapravile prednost dveh golov. Igralski kader ob Kamniški Bistrici je na papirju dovolj močan, da bi se lahko enakovredno potegoval za vrh slovenskega nogometa, a imajo varovanci trenerja Simona Rožmana v letošnji sezoni nenavadno veliko težav v vseh tekmovanjih. Začelo se je z nesrečnim evropskim izpadom, nadaljevalo v prvenstvu in končalo v pokalu, zato Domžale odslej igrajo le še za častno ubranitev tretjega mesta in prodajo igralcev, s katero bi si opomogla tudi klubska blagajna. »Pomembno je, da sledimo filozofiji, ki je temelj našega dela. Nekaj časa smo potrebovali za uigravanje in sprejemanje mehanizmov v igri. Z zadnjimi petimi zmagami sem zadovoljen. Manjkala je le kakšna zmaga,« pravi Simon Rožman. Domžalčane do konca jeseni čaka paket treh domačih tekem (Celje, Maribor, Krško) in gostovanja v Kranju. Celjani so odšli z velikimi ambicijami na štajerski derbi z Mariborom, a so tako podlegli pritisku, da je v njihovi mreži odjeknila petarda. Trener Dušan Kosič opozarja, da brez moštvene igre ne bo uspehov. Verjetni postavi – Domžale: Mulalić, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Hodžić, Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan, Podlogar, Nicholson. Celje: Rozman, Vidmajer, Travner, Stojinović, Brecl, Pišek, Benedičič, Požeg Vancaš, Novak, Lotrič, Ibišević. Naš namig: 1.

Rudar – Olimpija jutri ob 16. uri, sodnik: Glažar Rudar je predzadnji, vendar je njegova forma v vzponu. Za popolno zadovoljstvo trenerja Marijana Pušnika je v igri še preveč nihanj, kar je tudi posledica mladosti. »Rudar je proti Olimpiji vedno zelo motiviran. Nasploh gredo vse ekipe proti nam z glavo skozi zid in prek svojih sposobnosti. Na to bomo pripravljeni, tekmeca spoštujemo, a bolj pomembno je, kakšna bo naša predstava,« je pred potjo v Velenje napovedal trener Olimpije Zoran Barišić. Čeprav so proti Domžalam prejeli štiri gole, se Dunajčan na ljubljanski klopi z igralci o napakah v obrambi ni veliko pogovarjal, ker je ekipa odigrala dobro tekmo, v kateri je pokazala karakter in moč. Barišić tudi za ceno več prejetih golov vztraja pri atraktivni igri Olimpije, da bodo navijači zadovoljni odhajali s stadiona. Trenuten model je tudi idealen za selekcijo med igralci, saj se skoznjo izoblikujejo najboljši in najbolj sposobni za prodajo v tujino, kar najbolj zanima predsednika Milana Mandarića. Na drugi strani se s takšno igro, ko ima tekmec veliko prostora za protinapade, težje osvajajo lovorike kot s pragmatičnim pristopom, ki je zaščitni znak Maribora in lanske Olimpije z Igorjem Bišćanom. »Ker želimo zmagati na vsaki tekmi, ne delamo razlik med klubi, ki so pri vrhu in pri dnu,« dodaja centralni latvijski branilec Vitalijs Maksimenko. Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Kašnik, Hrubik, Bolha, Trifković, Arap, Tučić, Pušnik, Radić. Olimpija: Ivačič, Štiglec, Maksimenko, Zarifović, Bagnack, Tomić, Putinčanin, Savić, Kronaveter, Suljić, Vombergar. Naš namig: 2.

Krško – Aluminij jutri ob 18. uri, sodnik: Šmajc Krško je po grenkem porazu v Kranju postalo prvi kandidat za izpad iz prve lige. Posavcem za zdaj ne koristijo številne okrepitve iz tujine, saj se je znova izkazalo, da tuji nogometaši po borbenosti in pristopu v tako specifičnem okolju nikdar ne prepričajo tako kot doma vzgojeni igralci. Aluminij je po uspešnem začetku sezone zapadel v serijo slabših rezultatov, saj ni zmagal že na štirih prvenstvenih tekmah zapored. Krčani so pod pritiskom zmage, s katero bi se Kidričanom približali na tri točke zaostanka, kar bi popestrilo dogajanje v spodnji polovici lestvice. Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Štefulj, Ejup, Brekalo, Kulinitš, Srečković, Da Silva, Volarič, Perić, Vukušić, Volaš. Aluminij: Janžekovič, Grgić, Horvat, Krajnc, Martinović, Muminović, Petrović, Ploj, Rogina, Tahiraj, Kidrič. Naš namig: 0.